الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض: البورد العربى ناقش مقترح العراق لادخال تخصص تمريض الحالات الحرجة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البورد العربى، فى أول اجتماع للجنة التنفيذية بالبورد العربى بالأردن بعد تشكيله فى مارس الماضى، بمشاركة ممثلى الدول العربية، وذلك لمراجعة وتحديث نظام المجلس العربي لاختصاصات التمريض، ودعم المنصة الإلكترونية ببرامج تدريبية فى كافة تخصصات التمريض.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن الاجتماع ناقش أعمال لجنة الامتحانات التى اجتمعت على مدار ٣ أيام متتالية لوضع بنك الأسئلة في مجال تمريض الطوارئ، قبل إجراء الامتحانات المقرر انعقادها قريبًا.

اجتماع اللجنة التنفيذية

وأضافت أن اجتماع اللجنة التنفيذية تطرق أيضا أعمال لجنة التدريب، حيث استعرضت مقترح دولة العراق لادخال تخصص جديد وهو تخصص تمريض الحالات الحرجة، كما تمت مناقشة مقترح لاعتماد بعض مراكز التدريب القومية داخل الأردن من جانب البورد العربي.

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وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأن اللجنة التتفيذية للبورد العربى ناقشت أيضًا أعمال لجنة التطوير المهنى المستمر، وهى لجنة مستحدثة في اختصاصات التمريض بالبورد العربي، حيث استعرض رئيس لجنة التطوير المهني المستمر مهام واختصاصات اللجنة رسالتها ورؤيتها وهيكلها التنظيمي.

التسويق بأهمية البورد العربى

وقالت إنه تم تحديد انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس البورد العربى فى مصر، وذلك فى نهاية شهر يونيه وبداية شهر يوليو المقبل، لعقد اجتماع مع عمداء وقيادات التمريض على مستوى جمهورية مصر العربية، وتمثيل من بعض طلبة التمريض للتسويق والتوعية بأهمية البورد العربى وتشجيع أكبر عدد من الممرضات لتطوير أدائهم العملي والمهني والمهاري في التخصصات التمريضية.

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وعلى هامش الاجتماعات، كرمت النقابة العامة للتمريض ممثلة فى الدكتورة كوثر محمود، الدكتور عمر بن عوض الرواس رئيس البورد العربي، والدكتورة ميرنا ابي عبدالله ضومط ممثل للمجلس العربى للاختصاصات الصحية، كما تقدمت بالشكر للأستاذة نور محمد فؤاد الهندي أمين سر البورد العربى على للتنظيم.

يذكر أنه شارك فى الاجتماع؛ ليبيا، تونس، المغرب، لبنان، مصر، الإمارات، سلطنة عمان، فلسطين، اليمن.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
التمريض العراق تمريض الحالات الحرجة لجنة الامتحانات برامج تدريبية البورد العربي

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