الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرقابة الصحية: اعتماد 18 وحدة رعاية أولية بأسوان والسويس والأقصر لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل

الدكتور احمد طه
الدكتور احمد طه

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، على منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة، بالإضافة إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية بأسوان على الاعتماد المبدئي وهي: وحدة طب أسرة الشراونة قبلي، ومركز طب أسرة حاجز البصيلية، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة الشرفا، وحدة طب أسرة العلاقي وقرشة، وحدة طب أسرة قسطل، ووحدة طب أسرة الخزان غرب.

وفي محافظة السويس أشارت الهيئة  إلى حصول  7 وحدات رعاية أولية على الاعتماد المبدئي وهي: مركز طب أسرة الأربعين، وحده طب أسرة الصفا، وحده طب أسرة السلام 2، وحده طب أسرة 24 أكتوبر، وحده طب أسرة مبارك، وحدة طب أسرة الشلوفة، مركز طب أسرة الايمان.

الرقابة الصحية: معايير الجودة أولت اهتمامًا خاصًا بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية فى المنشآت الصحية

كما وافقت لجنة الإعتماد بالهيئة على منح الاعتماد لـ4 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظة الأقصر هي: وحدة طب أسرة الغريرة، وحده طب أسرة النمسا، مركز الدير، مركز طب أسرة اصفون.

تطبيق معايير الجودة

ووجه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأوضح طه أن اعداد هذه المعايير تم من خلال مراحل علمية دقيقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والادارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الاصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua (الاسكوا) فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.

txt

الرقابة الصحية: حصول ٤ مستشفيات على اعتماد جهار GAHAR وفقا لمعايير الاعتماد

كما أكد طه أن جميع المنشآت الصحية التي تحصل علي  الاعتماد  تخضع لزيارات رقابية مستمرة ضمانًا للتأكد من استمرار  التزامها بتطبيق معايير الجودة التي أهلتها للحصول علي هذا الاعتماد.
جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

 

الرقابة الصحية وحدة رعاية أولية مركز أورام مدينة نصر فرق الجودة الدور الرقابي

مواد متعلقة

اليوم.. الصحة تطلق 6 قوافل طبية بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى صدر دمنهور ويوجه بالإسراع فى معدلات الإنجاز

"الطفولة والأمومة" يشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55

رئيس الرعاية الصحية يتفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديدة

الصحة تتفقد مستشفى “الكبد والجهاز الهضمي بدنشال” وتوجه بتحويل الأرض المجاورة لمستشفى طوارئ

الصحة تتفقد مستشفى إيتاي البارود العام ويوجه باستحداث وحدة قسطرة قلبية

«الصحة» يتفقد مستشفى كوم حمادة التخصصى ويوجه بمتابعة معدلات الولادة القيصرية

"السبكى" في زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على التشغيل الرسمي للمنظومة

الأكثر قراءة

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

التحقيق مع أجنبيتين تديران فيلا للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار