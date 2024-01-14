الصحة تتابع أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد المركزي

تابعت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد المركزي، بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه سير العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بأقسام (الاستقبال والطوارىء، الأشعة، الغسيل الكلوي، إقامة المرضى)، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم القسطرة القلبية، كما اطلع على التجهيزات الطبية الموردة للقسم، والذي سيعمل بطاقة 6 أسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد التجهيزات الجارية بامتداد المستشفى والخاصة بمبنى التوسعات الجديدة، والذي سيضم أكثر من 70 سريرًا، كما استمع الوزير إلى المقترحات المطروحة باستغلال الدور الثاني من المستشفى بإجراء توسعات تضم 23 سريرًا، حيث وجه الوزير بدراسة هذا الشأن وعرض المقترح كاملًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية من تنسيق الموقع العام، وأعمال الكهرباء، والفرش غير الطبي لدخول جميع الأقسام الخدمة الطبية بكامل طاقتها، مؤكدًا أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي وخدمة أعداد كبيرة من المواطنين بمنطقة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن محافظة كفر الشيخ شهدت الانتهاء من 12 مشروعًا في القطاع الصحي، بتكلفة 1.58 مليار جنيه، وبإجمالي 819 سريرًا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إنه جارٍ العمل بـ10 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بإجمالي 590 سريرًا، كما تبلغ المشروعات الجاري طرحها 3 مشروعات، بتكلفة 2.35 مليار جنيه وبإجمالي 600 سرير.

وأشار إلى أن المشروعات القومية بالمحافظة تتضمن مستشفيات (بيلا المركزي، مركز أورام كفر الشيخ، حميات مطوبس، حميات دسوق، حميات كفر الشيخ) والتي تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها الابتدائي بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروعات مستشفيات (الرياض، الحامول، صدر كفر الشيخ).