السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": إنهاء 12 مشروعًا فى كفرالشيخ بـ1.58 مليار جنيه

الصحة
الصحة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن محافظة كفر الشيخ شهدت الانتهاء من 12 مشروعًا في القطاع الصحي، بتكلفة 1.58 مليار جنيه، وبإجمالي 819 سريرًا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إنه جارٍ العمل بـ10 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بإجمالي 590 سريرًا، كما تبلغ المشروعات الجاري طرحها 3 مشروعات، بتكلفة 2.35 مليار جنيه وبإجمالي 600 سرير.

وأشار إلى أن المشروعات القومية بالمحافظة تتضمن مستشفيات (بيلا المركزي، مركز أورام كفر الشيخ، حميات مطوبس، حميات دسوق، حميات كفر الشيخ) والتي تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها الابتدائي بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروعات مستشفيات (الرياض، الحامول، صدر كفر الشيخ).

ونوه إلى أنه جار إعداد مستندات الطرح لمشروعات (كفر الشيخ العام الجديدة، ومركز كلى كفر الشيخ، ومستشفى كفر الشيخ للصحة النفسية وعلاج الإدمان).

 

المنظومة الصحية في محافظة كفر الشيخ تقدم خدماتها لنحو 3.7 مليون نسمة

وأكد أن كفر الشيخ واحدة من المحافظات القريبة من الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن حجم العمل خلال السنوات الماضية يؤهل المحافظة للانتقال إلى مراحل متقدمة في الخدمات الصحية خلال عام 2025. 

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وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ

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وزير الصحة يوجه بوضع خطة تشغيل لتعظيم الاستفادة من الموارد واستدامة الخدمة الطبية بمركز أورام كفرالشيخ

وأوضح أن المنظومة الصحية في محافظة كفر الشيخ تقدم خدماتها لنحو 3.7 مليون نسمة، من خلال 24 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها، و280 وحدة رعاية أساسية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص.

القطاع الصحي 12 مشروع ا تكلفة 1 58 مليار جنيه وزير الصحة والسكان المشروعات القومية

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وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ

وزير الصحة يوجه بوضع خطة تشغيل لتعظيم الاستفادة من الموارد واستدامة الخدمة الطبية بمركز أورام كفرالشيخ

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