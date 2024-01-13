السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

تفقد وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مستشفى العبور للتأمين الصحي، وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عددٍ من المنشآت الطبية بمحافظة كفر الشيخ. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على أعمال فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، والمنشآت التابعة للفرع، والذي يضم 3 مناطق طبية، و10 عيادات للقوى العاملة، وعيادة للطلاب، وعيادة شرطة، ولجنة طبية، و5 مراكز لخدمة العملاء، كما تابع الوزير آلية العمل بين منشآت التأمين الصحي والجهات المتعاقدة، التابعة لمختلف الجهات داخل المحافظة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول التغطية التأمينية لسكان محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت 46.1% من إجمالي عدد السكان، حيث يقدم الفرع خدماته لأكثر من مليون و695 ألف منتفع من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعمال القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وطلاب المدارس، والمرأة المعيلة، والمواليد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام العمل بمستشفى العبور للتأمين الصحي، والذي يعمل بطاقة 276 سرير داخلي، و42 سرير عناية مركزة، و16 حضانة، و63 كرسي غسيل كلوي، و56 سريرًا للعلاج الكيماوي، و11 غرفة عمليات، بالإضافة إلى أقسام الأشعة، والمعامل.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد سير العمل بكافة الأقسام والتي تقدم الخدمات العلاجية والجراحية، والتشخيصية، وخدمات الطوارىء والرعايات، كما اطلع الوزير على مؤشرات آداء العمل بالمستشفى خلال عام 2023.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد منظومة العمل بالعيادات المسائية والتي تم تشغيلها أواخر عام 2022، نظرًا لزيادة تردد المواطنين عليها، سواء من المنتفعين أو غير المنتفعين بالتأمين الصحي، والتي تضم 5 عيادات في ( مستشفى العبور – عمر بن الخطاب – صحة مدرسية كفرالشيخ – عثمان بن عفان – الحامول).

وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى للوقوف على الخدمات المقدمة لهم ومدى رضائهم عنها، كما حرص الوزير على زيارة الأطفال بقسمي (الغسيل الكلوي والعناية)، والاطمئنان على تيسير كافة الخدمات المقدمة لهم.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وزارة الصحة والسكان مستشفي العبور محافظة كفر الشيخ المنشآت الطبية عيادة للطلاب

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