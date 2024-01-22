الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تنفى وفاة جميع مرضى العناية المركزة فى أحد المستشفيات

وزارة الصحة
وزارة الصحة

نفت وزارة الصحة والسكان ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إعلان وزارة الصحة وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية بقسم الرعاية المركزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 

هذه الأخبار تتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 نوفمبر

وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن هذه الأخبار تتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 نوفمبر 2023 وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بقطاع "غزة" بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين.

وأهابت وزارة الصحة والسكان المصرية بالمواطنين ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.

الصحة وزارة الصحة والسكان وسائل التواصل الاجتماعي وفاة جميع مرضى العناية المركزة الصحة الفلسطينية غزة

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