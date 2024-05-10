البيت الأبيض: سنفعل كل ما بوسعنا لنمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها لتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تراقب بقلق عملية رفح الفلسطينية وتريد إعادة فتح معابر غزة على الفور، مؤكدًا أنه إذا ما توسعت إسرائيل في عمليتها برفح الفلسطينية سيكون علي واشنطن اتخاذ بعض القرارات.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة ستظل تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وهناك مسار محدد لذلك.