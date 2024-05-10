حماس: كل المبادرات والعروض التي طرحناها فشلت بسبب تعنت نتنياهو

أكد نائب رئيس حركة حماس في غزة الدكتور خليل الحية، أن كل المبادرات والعروض التي طرحناها فشلت بسبب تعنت رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح رئيس الحركة، أن حماس تريد التهدئة وتحقيق صفقة تبادل حقيقية، لكن نتنياهو يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه الشخصية وأطماعه السياسية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مصرة على مواصلة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أن المفاوضات تجرى تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي وتراوح مكانها بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي في رفح.