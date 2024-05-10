الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: أمريكا هى الحامى الأول لإسرائيل ولا تتوقف عن دعمها

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال يحيى حرب، الكاتب والباحث السياسي، إننا أمام مشكلة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كما هو معروف هي الضامن والحامي والممول والمسلح لهذا الكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد أن يقول لا أريد أن أتخلى عن إسرائيل، لا أريد أن أتوقف عن دعم إسرائيل، لا أحد يطلب من الرئيس الأمريكي أن يتخلى عن إسرائيل.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال لقاء له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم المطلوب هو التخلي عن حرب الإبادة، متسائلًا: "هل الالتزام بالصهيونية التي يتفاخر بها الرئيس الأمريكي والالتزام بدعم إسرائيل كما هو يريد  يقتضي أيضًا من ضمن ذلك إبادة الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال وتدمير غزة؟"، مؤكدًا أن هذا ما لا نفهمه في الموقف الأمريكي، اليوم يهاجم إسرائيل، هي التي تهاجم، هي التي تشن هذه الحرب الشعواء على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن العالم كله تقريبًا وبأكثرية ساحقة يريد إيقاف هذه الحرب، يريد إيقاف حمام الدم، واحد فقط بالعالم لا يريده هو نتنياهو.

وأشار إلى أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مسألة منح العضوية الكاملة لفلسطين هو موقف متقدم جدًا من الجمعية العامة، لأنه يتضمن نقطتين أساسيتين، الأولى أنه يؤكد الحق الفلسطيني، الثانية والمهمة أنه يعيد القضية إلى جذورها، مؤكدًا أن نتنياهو وفريقه المتصلب والمتشدد يريدون أن يبدأ العالم كله من 7 أكتوبر.

وأوضح أن المشكلة ليست في 7 أكتوبر، المشكلة هي أن هناك قضية فلسطينية، شعب فلسطيني، هذا التصويت الآن يؤكد لكل الناس أن القضية الأساسية هي قضية الشعب الفلسطيني والأرض المحتلة، هناك أرض محتلة وهناك قرارات دولية لا تطبق.

الولايات المتحدة الكيان إسرائيل الشعب الفلسطيني الحرب إبادة

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