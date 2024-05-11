"حزب الله" يستهدف التجهيزات الإسرائيلية فى موقع "جل العلام"

استهدف "حزب الله" اللبناني، التجهيزات الإسرائيلية في موقع "جل العلام" جنوبي لبنان، محققًا إصابات مباشرة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

مواجهات ضارية

في السياق ذاته، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التوترات لا تزال قائمة ومتصاعدة خلال الساعات الماضية بين "حزب الله" اللبناني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد شنّ قوات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة على مدار الساعات الماضية.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غارة إسرائيلية أدت لوفاة اثنين من المدنيين، وإصابة اثنين آخرين، وأيضًا سقوط عدد من عناصر "حزب الله".

7 عمليات كبرى

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن "حزب الله" نفَّذ 7 عمليات كبرى، حيث استهدف مستعمرة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، كما استهدف عددًا من المواقع العسكرية الأخرى بصواريخ الكاتيوشا.