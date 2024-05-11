"القاهرة الإخبارية": عمليات لبنانية نوعية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هناك حالة من التطور النوعي للعمليات التي يقوم بها "حزب الله" اللبناني ضد جيش الاحتلال، كما شنّ الأخير سلسلة من الهجمات على جنوب لبنان على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 10 شهداء جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف سنجاب، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ بداية التوتر تُعد هذه المرة هي الأولى التي يرتقي فيها شهداء على مدار 3 أيام متتالية في جنوب لبنان، ما يعني ارتفاع وتيرة وحدة ونوعية العمليات المنفذة في جنوب لبنان، ناهيك عما يزيد على الـ15 غارة جوية التي شنها جيش الاحتلال على مدار الساعات الماضية واستهدفت العديد من البلدات بجنوب لبنان، من بينها العديسة وطير حرفا وعدد من البلدات الأخرى على طول الشريط الحدودي".

وأكد أنَّ هناك دمارا كبيرا في إسرائيل، خلال تسليطه الضوء على تطورات الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قائلًا: "حزب الله نفَّذ سلسلة من العمليات النوعية والتي ربما تنفذ لأول مرة من جنوب لبنان وأمس فقط تم تنفيذ 7 عمليات ربما 4 منها تقليدية ولكن 3 نوعية أخرى منها عملية استهدفت كريات شمونة بعشرات الصواريخ لتشتعل النيران بهذه المستعمرة البعيدة نسبيا عن الحدود، وظلت النيران مشتعلة لساعات طويلة ليلًا".



