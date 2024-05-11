إلهامى سمير عن فيلم السرب: يحمل رسائل قوية أبرزها "مصر وأولادها خط أحمر"

قال الناقد الفني إلهامي سمير إن فيلم السرب استطاع أن يفرض نفسه ويحقق نجاحًا كبيرًا، ووصلت إيراداته في أسبوع إلى أكثر من 20 مليون جنيه، وهو ما يؤكد أن موعد الطرح كان مدروسًا بشكل جيد.

وأضاف سمير، اليوم السبت، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أنه شاهد الفيلم في إحدى سينمات وسط البلد، وكان اللافت للنظر أن الجمهور ضم جميع الفئات العمرية، وأغلبهم من الأطفال، والأسر، وحتى الشباب، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور في الوقت الحالي يقدرون معركة الوعي.

وشدد إلهامي سمير على أن السينما رافد مهم من روافد الثقافة والتنوير والوعي، مبينًا أنه سمع طفلًا يسأل والدته: يعنى إيه داعش؟ وبدأت بالفعل تتحدث معه عن خطورة التنظيم الإرهابي، ما يؤكد أهمية فيلم السرب.

وبيّن أن من أكبر التحديات أن المشاهد يعرف قصة الفيلم، لكن في الواقع التصوير كان مميزًا، والمشهد الأول من السرب يأخذ المشاهد لطريق آخر، ويؤكد أن العمل إهداء لكل شهداء مصر، وأن "مصر وأولادها وحدودها خط أحمر".