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باحث: التصويت لصالح عضوية فلسطين صفعة لإسرائيل

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، باحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن استمرار إسرائيل في العملية العسكرية بـ رفح الفلسطينية سيفتح أبواب الجحيم عليها، موضحًا أنه بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خسرت إسرائيل على كل المستويات.

وأضاف أحمد، اليوم السبت، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين هي رسالة وصفعة لإسرائيل، ورسالة رفض واحتجاج على الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، كما أنه يعد رسالة من المجتمع الدولي برفض هذا الاحتلال الذي يستخدم سلاح التجويع ضد المدنيين والشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي كان يقدم رواية غربية بأنه دولة ديمقراطية ولكن ظهر على حقيقته أمام المجتمع الدولي بأنه محتل غاشم، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية دمرت قطاع غزة وقتلت 40 ألف فلسطيني، وذلك كان سببًا في تعاطف المجتمع الدولي.

ونوه إلى أن أمريكا لن تتخلى عن إسرائيل على كل المستويات، رغم أن هناك خلافًا حاليًا بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، ولكنه بسبب الشأن الإنساني في قطاع غزة، ورغم ذلك لا تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية خطوات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لفلسطين.
وأشار إلى أن هناك نوايا غير معلنة لحكومة نتنياهو من خلال تحركات عديدة في غزة، وهناك أهداف غير إنسانية يتم تنفيذها الآن في غزة بين إسرائيل وأمريكا.
 

العدوان الإسرائيلى قطاع غزة إسرائيل العملية العسكرية أبواب الجحيم رفح الفلسطينية 8 الصبح

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