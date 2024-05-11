القاهرة الإخبارية: مستوطنون يشعلون النار فى محيط مجمع الأمم المتحدة بالقدس

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس الشرقية، إن المستوطنين يشعلون النار في محيط مجمع الأمم المتحدة “أونروا” بالقدس، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المستوطنون بتنفيذ اعتداءات في مقر أونروا بحي الشيخ جراح، موضحة أن المقر الرئيسي والرسمي لتمثيل أونروا في الضفة الغربية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا المكتب أغلق بعد إضرام النيران فيه، ما أحدث بعض الأضرار والحرائق، موضحة أنه في البداية المستوطنون اعتصموا أمام مقر أونروا، مطالبة بإغلاق هذا المكان لأنه يضم إرهابيين ويدعمهم، لافتة إلى أن هذا يتوافق مع الاتهام الإسرائيلي بأن هناك بعض العاملين في أونروا في قطاع غزة من الذين شاركوا في هجوم الـ7 من أكتوبر.

وأوضحت، أنه قبل يومين كان هناك إلقاء للحجارة على مدير المكان والمواظفين به، موضحة أن تم قبل ذلك أيضا من خلال الاعتداء على المواظفين من خلال عدم السماح لهم بالخروج من مكاتبهم.



