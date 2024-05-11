السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: مستوطنون يشعلون النار فى محيط مجمع الأمم المتحدة بالقدس

مجمع الأمم المتحدة
مجمع الأمم المتحدة بالقدس

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس الشرقية، إن المستوطنين يشعلون النار في محيط مجمع الأمم المتحدة “أونروا” بالقدس، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المستوطنون بتنفيذ اعتداءات في مقر أونروا بحي الشيخ جراح، موضحة أن المقر الرئيسي والرسمي لتمثيل أونروا في الضفة الغربية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر  قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا المكتب أغلق بعد إضرام النيران فيه، ما أحدث بعض الأضرار والحرائق، موضحة أنه في البداية المستوطنون اعتصموا أمام مقر أونروا، مطالبة بإغلاق هذا المكان لأنه يضم إرهابيين ويدعمهم، لافتة إلى أن هذا يتوافق مع  الاتهام الإسرائيلي بأن هناك بعض العاملين في أونروا في قطاع غزة من الذين شاركوا في هجوم الـ7 من أكتوبر.

وأوضحت، أنه قبل يومين كان هناك إلقاء للحجارة على مدير المكان والمواظفين به، موضحة أن تم قبل ذلك أيضا من خلال الاعتداء على المواظفين من خلال عدم السماح لهم بالخروج من مكاتبهم.


 

القاهرة الإخبارية القدس المستوطنون الأونروا مقر الأونروا إضرام النيران

مواد متعلقة

نزوح جديد للأهالى داخل رفح الفلسطينية.. مراسل القاهرة من معبر رفح يكشف التفاصيل

"القاهرة الإخبارية": عمليات لبنانية نوعية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية

جنوب إفريقيا: طلبنا من العدل الدولية إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين

أكثر من 15 غارة جوية نفذها الاحتلال على بلدات جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية

الاحتلال يؤكد نزوح نحو 300 ألف شخص من شرق رفح

خلال 3 أيام.. حزب الله يستهدف 18 موقعًا إسرائيليًا بشمال الأراضى المحتلة

باحث: التصويت لصالح عضوية فلسطين صفعة لإسرائيل

باحث علاقات دولية: إسرائيل تنزف كل يوم من الحرب على غزة

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

تأييد حبس المتهم المتسبب فى عاهة للإعلامية إيمان الحصرى عامين مع الشغل

رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى.. فما سرها؟

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟