السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعًا للاحتلال داخل موقع كرم أبوسالم العسكرى

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع كرم أبوسالم العسكري، شرق مدينة رفح الفلسطينية، برشقة صاروخية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

إيقاع قوة إسرائيلية فى كمين شرق رفح

وأمس الجمعة، أعلنت فصائل فلسطينية عن أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم، بعد تفجير حقل ألغام شرق رفح الفلسطينية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، عن استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية الاحتلال موقع كرم أبو سالم كرم أبو سالم رفح رشقة صاروخية

مواد متعلقة

نار ورصاص حى.. قرية المغير فى الضفة مسرح لاشتباكات الاحتلال

القاهرة الإخبارية: مستوطنون يشعلون النار فى محيط مجمع الأمم المتحدة بالقدس

نزوح جديد للأهالى داخل رفح الفلسطينية.. مراسل القاهرة من معبر رفح يكشف التفاصيل

"القاهرة الإخبارية": عمليات لبنانية نوعية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية

جنوب إفريقيا: طلبنا من العدل الدولية إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين

أكثر من 15 غارة جوية نفذها الاحتلال على بلدات جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية

الاحتلال يؤكد نزوح نحو 300 ألف شخص من شرق رفح

خلال 3 أيام.. حزب الله يستهدف 18 موقعًا إسرائيليًا بشمال الأراضى المحتلة

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"الأوقاف" تمنع تصوير الجنازات فى المساجد

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

خطوبة أحمد العوضى.. حقيقة أم شائعة جديدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟