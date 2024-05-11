الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعًا للاحتلال داخل موقع كرم أبوسالم العسكرى

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع كرم أبوسالم العسكري، شرق مدينة رفح الفلسطينية، برشقة صاروخية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

إيقاع قوة إسرائيلية فى كمين شرق رفح

وأمس الجمعة، أعلنت فصائل فلسطينية عن أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم، بعد تفجير حقل ألغام شرق رفح الفلسطينية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، عن استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.