فصائل فلسطينية تعلن إيقاعها قوة إسرائيلية فى كمين شرق رفح الفلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية عن أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم، بعد تفجير حقل ألغام شرق رفح الفلسطينية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، عن استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نفذنا عملًا عسكريًا مركبًا ومتزامنًا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG، واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة ياسين 105، واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة RPG أفراد، وإيقاع كامل القوة بين قتيل وجريح".

وأعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي عن هبوط 3 مروحيات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية؛ لإجلاء الجنود القتلى والمصابين، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".