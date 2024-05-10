الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى مكثف على شرق رفح الفلسطينية

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بشن إسرائيل قصفًا مكثفًا يستهدف مناطق متفرقة في شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استمرار النزوح مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت الوكالة عن أن نحو 110 آلاف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية بحثًا عن الأمان، مشيرة إلى أنه لا مكان آمنًا في قطاع غزة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والقصف الإسرائيلي المتواصل.

مواد متعلقة

"التجارة البحرية البريطانية": تلقينا تقريرًا عن حادث بحرى شرق عدن باليمن

"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل

جيش الاحتلال يقصف 40 هدفًا فى غزة خلال 24 ساعة

الأونروا: 110 آلاف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية بحثًا عن الأمان

ألمانيا تتوعد إسرائيل بـ"تضييق الخناق" عليها حال الهجوم على رفح

غزة بلا مساعدات لليوم الرابع.. "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر التطورات بمعبر رفح

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على حى الصبرة جنوب مدينة غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية: تصريحات جو بايدن بشأن رفح تهز العلاقات الإسرائيلية الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة"

بدء العد التنازلى.. 5 أيام على تشغيل محطات الجزء الثالث من المترو تجريبيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل