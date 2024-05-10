"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى مكثف على شرق رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بشن إسرائيل قصفًا مكثفًا يستهدف مناطق متفرقة في شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استمرار النزوح مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت الوكالة عن أن نحو 110 آلاف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية بحثًا عن الأمان، مشيرة إلى أنه لا مكان آمنًا في قطاع غزة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والقصف الإسرائيلي المتواصل.