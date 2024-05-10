الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أمريكا: عملية رفح ستعقد موقف إسرائيل فى المحادثات مع حماس

رفح
رفح

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الرهائن مع حماس.

 

وذكر ميلر أن واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة "حماس".

 

وأضاف أن العمل جار لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل "بالغ الصعوبة".

 

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير في وقت متأخر من أمس الخميس أن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لوقف الأعمال القتالية انتهت وأن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من القطاع الفلسطيني وفقا للمخطط.

 

وأوضح المسؤول أن إسرائيل قدمت للوسطاء تحفظاتها على مقترح حركة "حماس" لاتفاق إطلاق سراح الرهائن وأن الوفد الإسرائيلي سيغادر العاصمة المصرية.

 

وفي الولايات المتحدة، كرر البيت الأبيض أمله في ألا تنفذ إسرائيل عملية شاملة في رفح، قائلا إنه لا يعتقد بأن العملية ستخدم هدف إسرائيل في القضاء على حماس.

 

وأفاد المتحدث جون كيربي بأن "اقتحام رفح، في رأي الرئيس بايدن، لن يخدم ذلك الهدف".

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