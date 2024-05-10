أونروا: العائلات نزحت أكثر من 7 مرات ولا يوجد مكان آمن فى غزة

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام في أونروا، إن الأوضاع في رفح صعبة للغاية، وهناك عائلات نزحت أكثر من 7 مرات ولا تعرف إلى أين تتوجه، مشيرة إلى أن معظمها يتوجه غرب خان يونس فيما يعرف بالنواصي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، والغارات لا تهدأ في جميع المناطق، مشيرة إلى أن خان يونس مدمرة بالكامل بعد أشهر من القتال العنيف، ومنطقة النواصي التي ينزح إليها الفلسطينيون ليس فيها خدمات ولا مرافق، عدا بعض منشآت لأونروا.

وأردفت أن التوغل البري شرقي رفح، وإغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم، قطعا الإمدادات الإغاثية والإنسانية الأساسية.

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