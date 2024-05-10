الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يونيسف: أكثر من 100 ألف شخص غادروا رفح الفلسطينية خلال 5 أيام

رفح
رفح

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، إن أكثر من 100 ألف شخص غادروا رفح الفلسطينية خلال الأيام الخمسة الماضية، وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

 استمرار النزوح مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استمرار النزوح مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت الوكالة عن أن نحو 110 آلاف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية بحثًا عن الأمان، مشيرة إلى أنه لا مكان آمن في قطاع غزة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والقصف الإسرائيلي المتواصل.

القاهرة الإخبارية يونيسف الأمم المتحدة للطفولة قناة القاهرة الإخبارية رفح رفح الفلسطينية

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