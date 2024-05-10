الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حماس: لن نترك الأسرى الفلسطينيين ضحية للاحتلال الإسرائيلى

حماس
حماس

قالت حركة "حماس" إن تصعيد السجون الإسرائيلية سياساتها العدوانية بحق الأسرى الفلسطينيين لن يوهن عزائمهم.

وأضافت الحركة، في بيان أذاعته "القاهرة الإخبارية": "لن نترك الأسرى الفلسطينيين ضحية للاحتلال الإسرائيلي، وسنبقى على عهدنا باستعادتهم قريبا".

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تتبنى سياسة اعتداءات ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين بدافع العقاب والانتقام والتنكيل والقتل

وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية بأن تقف عند مسئولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من موت بطيء داخل سجون الاحتلال.

حماس الفلسطينيين حق الأسرى السجون الإسرائيلية القاهرة الإخبارية

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