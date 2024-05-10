الأونروا: 110 آلاف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية بحثًا عن الأمان

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" استمرار النزوح مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت الوكالة عن أن نحو 110 آلاف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية بحثًا عن الأمان، مشيرة إلى أنه لا مكان آمن في قطاع غزة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والقصف الإسرائيلي المتواصل.

ودعت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره الأمل الوحيد لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: