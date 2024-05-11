إعلام فلسطينى: العثور على 80 جثمانًا فى 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بالعثور على 80 جثمانًا في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إضافة إلى عشرات أخرى داخل أقسام المجمع؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

520 شهيدًا و7 مقابر جماعية

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف سبع مقابر جماعية داخل مستشفيات القطاع حتى الآن، آخرها كان اكتشاف مقبرة جديدة هي الثالثة من نوعها في مستشفى الشفاء، دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال في عدوانه الممنهج على الشعب الفلسطيني والقطاع الطبي بهدف تدمير مقومات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه الاحتلال الصهيوني النازي.

وأضافت الحركة، في بيان لها مساء اليوم، أن توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية في المستشفيات، والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيدًا حتى الآن، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كل الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، والذي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي.