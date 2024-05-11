السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حزب الله" يستهدف موقعى السماقة ورويسة القرن المحتلة بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه موقع السماقة الواقع في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، محققًا إصابات مباشرة فيه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما استهدف حزب الله اللبناني موقع رويسة القرن الواقع في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه بشكل مباشر.

عمليات لبنانية نوعية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية

في الجهة المقابلة، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هناك حالة من التطور النوعي للعمليات التي يقوم بها "حزب الله" اللبناني ضد جيش الاحتلال، كما شنّ الأخير سلسلة من الهجمات على جنوب لبنان على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 10 شهداء جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف سنجاب، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ بداية التوتر تُعد هذه المرة هي الأولى التي يرتقي فيها شهداء على مدار 3 أيام متتالية في جنوب لبنان، ما يعني ارتفاع وتيرة وحدة ونوعية العمليات المنفذة في جنوب لبنان، ناهيك عما يزيد على الـ15 غارة جوية التي شنها جيش الاحتلال على مدار الساعات الماضية، واستهدفت العديد من البلدات بجنوب لبنان، من بينها العديسة وطير حرفا وعدد من البلدات الأخرى على طول الشريط الحدودي.

القاهرة الإخبارية تلال كفرشوبا موقع السماقة مزارع شبعا رويسة القرن

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