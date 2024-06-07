حرق وتهجير وتربص.. قصواء الخلالي تتعرض لـ"تهديدات نازية" من جماعات أمريكية وصهيونية

كشفت الكاتبة والصحفية التلفزيونية والإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة ورئيسة تحرير البرنامج التلفزيوني "في المساء مع قصواء" والذي يذاع على قناة (cbc) المصرية، تفاصيل الحملة الأمريكية الممنهجة التي تتعرض لها منذ ستة أشهر تقريبًا وحتى الآن، بمشاركة جماعات ضغط أمريكية-الصهيونية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر استخدامهم كل الوسائل المملوكة لهم والأدوات.

وقالت الخلالي، في بيان صحفي، إن تلك الحملة الممنهجة بدأت بعد انسحاب متحدث الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط على الهواء من برنامجها للمرة الثانية، بعد سؤالها عن وصفهم الشعب والمقاومة الفلسطينية بالإرهابيين، ورفضهم وصف سلوك إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بالإرهاب أو الإبادة، أما المرة الأولى فكانت حول مصير الأطفال الفلسطينيين المشردين.

أوضحت أن مركز MEMRI المتخصص في دراسات الشرق الأوسط، والذي يضم مجلسُ أمنائه عددًا من أبرز السياسيين الأمريكيين والوزراء الإسرائيليين السابقين، ومجموعات بحثية أمريكية، والتي تتبع جميعها مراكز الضغط الصهيونية الإسرائيلية في أمريكا وتستهدف الصحافة الداعمة للقضية الفلسطينية، اجتزء مقاطع من حديثها التلفزيوني وبثها على تلفزيونه بترجمة مشبوهة، كما قام بعمل تحليل محتوى (تحريضي موجّه) وتحليل مضمون لخطابها الإعلامي لحلقات من برنامجها عبر موقعه الصحفي والتحليلي.

تهديدات نازية للإعلامية قصواء الخلالي

تابعت، أن المركز وضع أيضا (روابط) صفحاته الشخصية في منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرض ضدها، وتلقت بعدها عددًا كبيرًا من الكتابات والتعليقات العنيفة والرسائل من شخصيات مؤثرة أمريكيًا وإسرائيليًا، تجاوزت السب ووصلت للتهديدات بالعنف والحرق مع الفلسطينيين والتهجير من مصر والتربص عند السفر.

استطردت، أن مركز MEMRI كرر الأمر بعمل تحليل مضمون جديد، موضحة: “تم اجتزاء ردّي وحديثي من جديد وحذف الحقائق التي ذكرتها عن حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعليقي الداعم لمظاهرات الطلاب في جامعات أمريكا، واقتصاص حديثي ونشره المقطع المرئي منقوصًا، ليبدو كهجومٍ غير مبرر على إسرائيل، ويقوم بالإشارة لحساباتي الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مجددًا، لأتلقى المزيد من التهديدات والهجوم والإرهاب من قبل الإسرائيليين والأمريكيين الداعمين للصهيونية الإسرائيلية”.

تابعت: “هذا بجانب اجتزاء متكرر لبعض مقاطع مبتورة من حديثي وضيوفي في تحليلات عبر نيويورك تايمز، وفورين بوليسي، وتحويلها لتبدو هجوم غير مُسبَب على إسرائيل، سيرًا في نفس الاتجاه من الأذرع المتنوعة، ودون أي تعليق من جانبي، وهذا السلوك تم اتباعه أيضًا من نفس الصحف ضد عدد من الصحفيين المصريين”.