الزهار: إسرائيل دولة احتلال متغطرسة وأمريكا شريك متضامن لجرائمها فى غزة

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إنَّ تمزيق مندوب إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة احتجاجًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالعضوية الكاملة لفلسطين بالمنظمة الأممية، يبرهن أن الكيان الإسرائيلي ما هو إلا دولة احتلال متغطرسة.

وأضاف الزهار، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما فعله مندوب إسرائيل يعد إحدى دلالات أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة وقرار الأمس ليس موجهًا لإسرائيل بالأساس، ولكن للولايات المتحدة الأمريكية ومطالبة المجتمع الدولي بألا يميل لإسرائيل كل هذا الميل.

وأوضح أنه منذ أقل من شهرين استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مواجهة قرار يسمح بمنح فلسطين الحق في عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وتصويت الأمس يعني أنه تصويت ضد الولايات المتحدة وانحيازها الكامل لإسرائيل.

وأكد الزهار، أن الولايات المتحدة وهي الدولة الأكبر في العالم الآن، هي دولة متورطة بكل المقاييس وشريك متضامن في المحرقة والمجازر التي ترتكب في الأراضي العربية المحتلة وبالتحديد في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب.