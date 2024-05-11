السبت 11 مايو 2024
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تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف التفاصيل

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن التصعيد مستمر على الجبهة الجنوبية اللبنانية بين "حزب الله" من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، حتى وإن كانت الساعات الأخيرة شهدت هدوءا حذرا على الجبهة اللبنانية بعد 4 عمليات نفذها "حزب الله" من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، تضمنت مواقع في الجهة المقابلة للقطاعين الغربي والأوسط.

وأضاف سنجاب، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان الإسرائيلي اقتصر على عمليات قصف مدفعي استهدفت أطراف بلدة الناقورة في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وبلدة عيتا الشعب بالجهة المقابلة، أو في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأوضح أنه في الساعات القليلة الماضية وتيرة العمليات كانت أقل، لكن التصعيد لا يزال قائما، خصوصا أن "حزب الله" أعلن خلال عملياته الماضية عن أنه سيكون هناك رد على العملية الكبرى التي استهدفت بلدة طير حرفا بالأمس، وأسفرت عن سقوط أحد المسعفين شهيدا وأيضا أحد المدنيين شهيدا جراء هذه العملية على البلدة.

وأشار إلى أنه على مدار الثلاثة أيام الماضية كل يوم شهد عدوانا إسرائيليا، يسقط بعده شهداء، لكن هذه المرة هي الأولى التي يسقط فيها شهداء بالجنوب اللبناني على مدار ثلاثة أيام متتالية، نظرا لشدة العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
 

القاهرة الإخبارية التصعيد الجبهة الجنوبية حزب الله الاحتلال أهداف عسكرية إسرائيلية العدوان الإسرائيلى الجنوب اللبنانى

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