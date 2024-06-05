الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرفوا عليه عن طريق تطبيق خاص بالشذوذ.. القبض على 4 شباب متهمين بخطف مرشد سياحى

خطف
خطف

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة من القبض على 4 أشخاص بتهمة استدراج وخطف مرشد سياحي بمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي بمدينة 15 مايو، بسبب ممارسة الشذوذ، وقام المتهمين بإجبار المجني عليه علي تحويل مبلغ 30 ألف جنيه لهم مقابل إطلاق سراحه.
 

تلقي بلاغ الواقعة

كانت البداية بتمكن قوة أمنية بقسم شرطة 15 مايو، من القبض علي كلا من "مصطفي م"، عامل ومقيم عرب الوالدة حلوان، و"محمد ي"، و"أحمد م"، و"عبد الرحمن ي"، وجميعهم مقيمون بحلوان، وبحوزتهم مركبة نارية توك توك، وسلاح ناري محلي الصنع وطلقات نارية.
 

تعرفوا علي المجني عليه عن طريق موقع خاص بالشذوذ

 

و بمناقشة المتهمين تبين قيامهم بخطف المدعو "أحمد ع"، 42 سنة، مرشد سياحي، ومقيم بفيصل الجيزة، لمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي بدائرة القسم، بحجة ممارسة الشذوذ، بعدما تعرف علي المتهم الأول من خلال تطبيقات الشواذ علي فيسبوك، واعتدوا عليه بالضرب واحدثوا اصابته، وطلبوا منه تحويل مبلغ 30 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2410لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.

استدراج وخطف مرشد سياحي وخطف مرشد سياحي بمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي بمدينة 15 مايو ممارسة الشذوذ تحويل مبلغ 30 ألف جنيه

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