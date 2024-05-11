بلينكن: الوقت حان للضغط على نتنياهو وحكومته الحربية بقوة أكبر

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية بقوة أكبر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر حذّرت إسرائيل من تداعيات سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسئولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

وأوضح المصدر، أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني.