السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

همام مجاهد: الاحتلال أعلن تعميق العمليات فى رفح الفلسطينية وإخلاء الأحياء

العمليات الإسرائيلية
العمليات الإسرائيلية فى رفح - آرشيفية

قال همام مجاهد، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى اليوم الخامس على التوالي، منوهًا إلى استمرار أصوات الطائرات الحربية والمسيرات التابعة لجيش الاحتلال التي تضرب أماكن على حد قولهم أنها تابعة للفصائل الفلسطينية تحديدًا حركة حماس داخل مدينة رفح الفلسطينية من الناحية الشرقية.

 

وأضاف مجاهد، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اشتباكات متقطعة في مدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تستخدم المدفعية والأسلحة المتوسطة في الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية، وأعلن جيش الاحتلال في صباح اليوم عن تعميق العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ودعا إلى إخلاء حيين مدنيين في شرقي مدينة رفح الفلسطينية، وطلب الأهالي والنازحين المتواجدين في هذه المناطق أن ينتقلوا إلى منطقة المواصي أو إلى وسط وغربي مدينة رفح الفلسطينية.

 

وأوضح، أن جيش الاحتلال أعلن عن أن هناك 3 مواقع تتركز فيها العمليات العسكرية في قطاع غزة، أولها شمال قطاع غزة تحديدًا في مخيم جباليا، حيث دعت قوات الاحتلال سكان جباليا بالنزوح غرب مدينة غزة، والثانية هو حي الزيتون والتي تتمركز فيها الاشتباكات وضربات الاحتلال منذ 3 أيام، والموقع الثالث هو شرق مدينة رفح الفلسطينية التي تواصل فيها القوات عملياتها.

القاهرة الإخبارية حماس رفح العملية العسكرية جباليا حي الزيتون الاشتباكات قطاع غزة

مواد متعلقة

مصدر: مصر حذّرت إسرائيل من تداعيات سيطرتها على معبر رفح

إعلام إسرائيلى: الشرطة تقرر إغلاق شوارع رئيسية فى تل أبيب قبل بدء مظاهرات اليوم

مصدر: مصر قامت بدورها للوصول لاتفاق هدنة وتحملت مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطينى

الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابة ميركافا للاحتلال جنوب حى الزيتون

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: يجب التوصل لصفقة لإعادة أبنائنا وليس لدينا وقت لإضاعته

تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف التفاصيل

إعلام إسرائيلى: انقطاع الكهرباء فى عدد من أحياء كريات شمونة بسبب صاروخ

أستاذ العلاقات الدولية: مصر حريصة على رفع المعاناة عن الأشقاء فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"الأوقاف" تمنع تصوير الجنازات فى المساجد

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

التصريح بدفن "سيدة النهضة" عقب ورود تقرير الطب الشرعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟