همام مجاهد: الاحتلال أعلن تعميق العمليات فى رفح الفلسطينية وإخلاء الأحياء

قال همام مجاهد، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى اليوم الخامس على التوالي، منوهًا إلى استمرار أصوات الطائرات الحربية والمسيرات التابعة لجيش الاحتلال التي تضرب أماكن على حد قولهم أنها تابعة للفصائل الفلسطينية تحديدًا حركة حماس داخل مدينة رفح الفلسطينية من الناحية الشرقية.

وأضاف مجاهد، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اشتباكات متقطعة في مدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تستخدم المدفعية والأسلحة المتوسطة في الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية، وأعلن جيش الاحتلال في صباح اليوم عن تعميق العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ودعا إلى إخلاء حيين مدنيين في شرقي مدينة رفح الفلسطينية، وطلب الأهالي والنازحين المتواجدين في هذه المناطق أن ينتقلوا إلى منطقة المواصي أو إلى وسط وغربي مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح، أن جيش الاحتلال أعلن عن أن هناك 3 مواقع تتركز فيها العمليات العسكرية في قطاع غزة، أولها شمال قطاع غزة تحديدًا في مخيم جباليا، حيث دعت قوات الاحتلال سكان جباليا بالنزوح غرب مدينة غزة، والثانية هو حي الزيتون والتي تتمركز فيها الاشتباكات وضربات الاحتلال منذ 3 أيام، والموقع الثالث هو شرق مدينة رفح الفلسطينية التي تواصل فيها القوات عملياتها.