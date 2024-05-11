ماجد عبدالفتاح:  قرار الأمم المتحدة بأهلية فلسطين للعضوية خطوة جيدة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الإقدام على أي خطوة جديدة يجب العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، لأنه لم يتم ضم أي عضو لعضوية الأمم المتحدة دون صدور قرار من المجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بالقبول، مؤكدًا أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية فلسطين للعضوية خطوة جيدة.

وأضاف "عبدالفتاح"، اليوم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حاجة إلى المزج بين العمل الدولي في المنظمات الدولية في نيويورك والعمل السياسي الذي يتم من خلال التحاور والتفاوض المباشر مع الأطراف المعنية الممثلة في مجلس الأمن.

وعن تأثير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على مسار حل الدولتين، أكد أن هذا الأمر يرسخ فرص تمثيل حل الدولتين، موضحًا أن اعتراف 143 دولة بأن فلسطين مستوفاة شروط العضوية في الأمم المتحدة وأن 144 دولة اعترفت بدولة فلسطين كدولة مستقلة على الرغم من عدم وجود حدود، ولم يتم الاتفاق عليها، لكن إسرائيل عضوة في الأمم المتحدة وليست لديها حدود، وبالتالي تنفيذًا للقرار 181 قرار التقسيم فإنه يرسخ من فرص تنفيذ حل الدولتين.

وأوضح، أن القضية الفلسطينية ستظل حية في أروقة الأمم المتحدة طالما تظل دولة فلسطين ممثلة تمثيلًا كبيرًا وواضحًا في الأمم المتحدة، وهذا ما تسعى إليه المجموعة العربية وفي جامعة الدول العربية وتمثيلًا في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هناك ضرورة للمزج بين العمل الدبلوماسي الذي يتم في الأمم المتحدة والعمل السياسي الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الدول والحكام والأمراء والملوك وغيرهم.