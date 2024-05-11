السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الضغط المصرى أحد العوامل لبعض قرارات أمريكا حيال إسرائيل

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي ياسر عبدالعزيز، إن مصر استطاعت أن توصل تصورها ورأيها ومنظورها للعمليات التي تجري في رفح الآن إلى كل مركز القرار في العالم، كما أنها استطاعت أن تبني توافقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الرئيسية في أوروبا ودول رئيسية أخرى في العالم على ضرورة التحذير من عملية في رفح وعلى ضرورة إنفاذ المساعدات بشكل مستدام والوصول إلى تهدئة وإعلان هدنة وإيقاف إطلاق النار في غزة. 

 

وأضاف عبدالعزيز، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  إن مصر استطاعت أن توصل تصورها ورأيها ومنظورها للعمليات التي تجري في رفح الآن إلى كل مركز القرار في العالم، كما أنها استطاعت أن تبني توافقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الرئيسية في أوروبا ودول رئيسية أخرى في العالم على ضرورة التحذير من عملية في رفح وعلى ضرورة إنفاذ المساعدات بشكل مستدام والوصول إلى تهدئة وإعلان هدنة وإيقاف إطلاق النار في غزة. 

 

وأوضح، أن الموقف المصري هو جزء من الموقف المعلن عالميًا في هذا الصدد، حيث استطاعت مصر أن توصل إلى مراكز القرار الدولية تحذيراتها وضوغطها الكبيرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أشارت إلى الضغط المصري في هذا الصدد، وربما يكون الضغط المصري في هذا الصدد أحد العوامل الجوهرية لبعض القرارات التي تتخذها أمريكا حيال حليفها الرئيسي إسرائيل وأيضا حيال تصاعد المطالبة بإجراء نوع من المحاكمة أو من المسائلة القانونية للجرائم الإسرائيلية ضد أهلنا في قطاع غزة.

 

 

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