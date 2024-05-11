القاهرة الإخبارية: صواريخ المقاومة تنهال على جنود الاحتلال فى محيط منطقة كرم أبوسالم

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن المشهد يتصاعد ساعة بعد الأخرى منذ ليلة أمس وحتى الآن، حيث كانت آخر الاستهدافات التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية هي إطلاق 4 صواريخ من رفح الفلسطينية على المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبوسالم، التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المطعني، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال أصدر بيانًا قال فيه إنه تم إطلاق 4 صواريخ على محيط منطقة كرم أبوسالم، وتم اعتراض أحدها، ولم يصدر بيان لفصائل المقاومة بتفاصيل هذه العملية وما هي الأهداف والإصابات التي نالت منها هذه العملية.

وأوضح، أن هذه العملية جاءت أثناء الزيارة الخاصة لوزيرة خارجية سلوفينيا إلى معبر رفح، وفي تلك الأثناء كان هذا الاستهداف الذي كان على مقربة ما بين معبر رفح من الجهة الفلسطينية ومعبر كرم أبوسالم، وهي مسافة يفصل بينهما قرابة كيلومترين فقط.

وأشار، إلى أن الأحداث تتصاعد بين حين وآخر بالنسبة لعمليات النزوح الكبيرة التي تشهدها مدينة رفح الفلسطينية سواء الجهة الشرقية أو قلب المدينة أو شمال غزة، ووصلت عمليات النزوح إلى 300 ألف من النازحين من مختلف المناطق في غزة.