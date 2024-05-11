السبت 11 مايو 2024
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لم يعد لها وجود.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف حقيقة منظومة اعتراض "القبة الحديدية"

جريدة الدستور

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن أفق التصعيد ما زال مستمرًا في الجنوب اللبناني، حيث نفذ حزب الله 6 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، استخدموا فيها الصواريخ، والعديد من الأسلحة في مناطق عسكرية، التي تم استهدافها عدة مرات قبل ذلك.

وأضاف “سنجاب”، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما حدث يكشف أن منظومة اعتراض الصواريخ القبة الحديدية في الجانب الإسرائيلي، لم يعد لها وجود على الإطلاق على الحدود الجنوبية اللبنانية، منوهًا بأن يوم أمس شهد إطلاق الصواريخ التي تجاوزت 120 صاروخًا أطلقت من الجنوب اللبناني، مستهدفة أهداف عسكرية إسرائيلية، أبرزها مستعمرة كريات شمونة، التي استهدفت بعشرات الصواريخ دون صدها.

وأوضح أن فكرة عودة المستوطنين إلى الشمال الإسرائيلي مستبعدة، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، سينعكس بهدنة في الجنوب اللبناني، لكن المستوطنين لن يأمنوا لدولة الاحتلال.

وأكد أنه وفقًا للتقديرات التي يتم متابعتها في لبنان إلا بانسحاب حزب الله لمسافة 10 كليومترات من الحدود الجنوبية اللبنانية، وهذا ما يرفضه حزب الله بشدة، طالما أن هناك احتلالا إسرائيليا لعدد من البلدات اللبنانية.

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