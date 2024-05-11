السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال: حماس تحاول إعادة بناء قدرات عسكرية في جباليا بغزة

جريدة الدستور

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن حماس تحاول إعادة بناء قدرات عسكرية في جباليا بغزة ونحاول منع ذلك؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح هاغاري، أن جيش الاحتلال بدأ صباح اليوم في إخلاء مؤقت في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، مشيرًا غلى أن القوات تعمل على إجلاء السكان من شرق رفح الفلسطينية إلى مناطق أخرى.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 120 هدفا لحزب الله الأسبوع الماضي.

القاهرة الإخبارية قدرات عسكرية جباليا غزة الاحتلال حماس

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