السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: أمريكا تخشى استهداف جنودها فى ميناء غزة

ميناء غزة
ميناء غزة

قال رامي جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن الرصيف البحري الأمريكي القريب من غزة، الذي يمثل خط إمداد للمساعدات الإنسانية، وتصفه الولايات المتحدة بأنه خط بديل، لكنه لا يعوض دخول المساعدات من المعابر البرية، خصوصًا معبري رفح وكرم أبو سالم، لافتًا إلى أن هذا الرصيف البحري تعرض للكثير من التقلبات والعراقيل طوال فترة إنشائه.

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش الأمريكي عمل على إنشائه قبالة ميناء أشدود، وتعطل العمل فيه أحيانًا بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة، وأعلن الجيش الأمريكي مؤخرًا، أنه انتهى بالفعل من بناء الرصيف، وأن هناك سفينة مساعدات في قبرص تحمل كم كبير من المساعدات، تحركت حتى تقابل الميناء في المنطقة التي سينتقل إليها بالقرب من ساحل غزة.

وأوضح أن المشكلة الحالية هي أن الولايات المتحدة لا تريد أن يشغل جنودها هذا الرصيف، قامت ببنائه بتكلفة 38 مليون دولار، لكنها لا تريد أن تشغله، لأن الولايات المتحدة تخشى أن يكون جنودها هدفًا للهجمات في الشرق الأوسط، هجمات الجماعات التي تصفها أمريكا بأنها موالية لإيران.

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