الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار وزير التموين يكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب، قائلًا: "إن أسعار الذهب في الفترة الحالية مستقرة جدًا، حيث لا تتخطى تفاوت ارتفاع وانخفاض أكثر من 5 جنيهات يوميًا، بعد أن كنا نرتفع في اليوم الواحد لـ 100 جنيه و150 جنيها، وكانت الارتفاعات غير مبررة". 

وأضاف الدكتور ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن أسعار الذهب الحالية هي أسعار جيدة، بما أنها ليست بعيدة عن الأسعار العالمية.

وأوضح أن سعر عيار 21 أصبح 3100 جنيه، ويبلغ صعر الجنيه الذهب حوالي 25 ألف جنيه، لافتًا إلى أن المصريين مقبلين بقوة على شراء الذهب، والدليل أنه حتى صناديق الذهب الاستثمارية تقول بأن أكثر من 108% لأن المصريين يعلمون جيدًا أن الذهب مركز قيمة جيد، بالإضافة إلى  أن قيمة الذهب على مدى الزمن متزايدة، والدليل أن صناديق الذهب الاستثمارية نجحت بشكل كبير.

وأشار إلى أن 108 ألاف مواطن اشتركوا في صناديق الذهب الاستثمارية.

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