الشرطة الإسرائيلية تتصدى للمتظاهرين المطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو.. مراسلة القاهرة الإخبارية توضح

أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس الشرقية، أنه كانت هناك مواجهات في تل أبيب بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة وإبرام صفقة تبادل، موضحة أن التظاهرة لافتة اليوم وخاصة أنها بعد التصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن في بيان له بأنه وسع عملياته العسكرية في رفح، وأصبحت ليست مقتصرة عند الحدود الشرقية الجنوبية لرفح، وخاصة دخول جيش الاحتلال إلى مناطق قتال من جديد وتحديدًا في جباليا شمال القطاع وفي حي الزيتون وسط القطاع.

وأضافت أبوشمسية، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يرفضه الشارع الإسرائيلي وفق استطلاعات الرأي وترفضه عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية خاصة أن تصعيد العمل العسكري قد يلقي بظلاله على حياة المحتجزين هناك، وقد يصابون بالأذى أو القتل كما حدث مع مصير المُحتجزين الذين أعلنت كتائب القسام عن أنهم قتلوا بنيران صديقة.

وأوضحت، أن هذه التظاهرات كُنا توقع أن تكون اليوم مختلفة خاصة أنها بعد هذا التصعيد من قِبل جيش الاحتلال وكان هناك بيان من قِبل عائلات المُحتجزين قالوا بأنه لن يعود المُختطفون على حد تعبيرهم المُحتجزون طالما نتنياهو وحكومته في السلطة ولن يعودوا إلا في ظل حكومة أخرى.