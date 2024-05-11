إعلام إسرائيلى: الآلاف يتظاهرون مقابل منزل نتنياهو ويطالبون باستقالته

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الآلاف يتظاهرون مقابل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا ويطالبون باستقالته؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وخرجت مظاهرات قبل قليل، في مناطق مختلفة من إسرائيل للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل للمحتجزين وإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات.

وأكد عوائل المحتجزين الإسرائيليين، أن نتنياهو يترك المحتجزين للموت من أجل مصالحه السياسية، كما أنه يقود إسرائيل إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن، والحكومة تخلت عن المحتجزين وتركتهم يموتون، مضيفين: "إذا أردنا إنقاذ المحتجزين فعلينا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو أولًا".

وأوضح عوائل المحتجزين الإسرائيليين، أن دخول مدينة رفح الفلسطينية يبعدنا عن صفقة التبادل ويعرض حياة أبنائنا للخطر، مؤكدين أن هناك شهادة جديدة من أحد المحتجزين وصلت إليهم تظهر الحالة المزرية لهم.