الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدتين بالجنوب اللبنانى

غارات جوية إسرائيلية
غارات جوية إسرائيلية

أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي "راشيا الفخار وكفر حمام" بالجنوب اللبناني.
وقبل قليل، شنت الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية استهدف منزلًا في ميس الجبل جنوب لبنان.

غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة "عيتا الشعب"

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت عن شن غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة "عيتا الشعب" جنوبي لبنان.

يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي.

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال غارات جوية جنوب لبنان لبنان

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