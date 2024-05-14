الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا في ميس الجبل جنوبي لبنان

غارة جوية
غارة جوية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا في ميس الجبل جنوبي لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

شن غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت عن شن غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة "عيتا الشعب" جنوبي لبنان.

يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي.

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