الفصائل الفلسطينية تستهدف مدينة عسقلان برشقة صاروخية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهدافها مدينة عسقلان جنوب إسرائيل برشقة صاروخية، وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف ناقلة جند ودبابة إسرائيلية، ودك القوات داخل معبر رفح البري.

استهداف القوات الإسرائيلية فى معبر رفح بقذائف هاون

وأوضحت أن كتائب القسام استهدفت ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بجانب دك قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.