رئيس الوزراء العراقي: استهداف مقار أونروا في غزة جزء من حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، دعم بلاده للوكالة للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن استهداف مقار وكالة “أونروا” في غزة جزء من حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن معاناة الفلسطينيين ستتضاعف مع استهداف رفح الفلسطينية حيث لم يعد لهم مكان آمن يلجأون إليه.