الهباش: قرار العدوان على غزة "أمريكى" صدر من البيت الأبيض

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الإسرائيليين يسعون لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك من أجل تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

وأشار "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المخططات الإسرائيلية لاجتياح رفح الفلسطينية، ستؤدى إلى مذبحة جنوب قطاع غزة.

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن القرارات الإسرائيلية بشأن قطاع غزة لا تنفصل عن القرارات الأمريكية ومصالح واشنطن بالمنطقة، مؤكدًا أن قرار العدوان على غزة "أمريكي" صدر من البيت الأبيض.