باحث صومالى: مقديشو جددت رفضها مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

قال آدم حسن شيخ، مدير مركز المستقبل للحوار والدراسات، إن الصومال، رفضت منذ البداية الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، بخصوص استغلال أحد السواحل لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية عليها.

وأضاف "حسن شيخ" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الصومال، تسعى بكل جهد لحشد دولي من أجل رفض الاتفاقية، من خلال المساعى الدبلوماسية في المنطقة.

ونوه مدير مركز المستقبل للحوار والدراسات، أن أرض الصومال، المنشقة عن جمهورية الصومال، تسعى بأي طريقة للاعتراف بها رسميًا، وكسب العديد من الدول، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم الاعتراف بها.