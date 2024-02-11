الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث صومالى: مقديشو جددت رفضها مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال آدم حسن شيخ، مدير مركز المستقبل للحوار والدراسات، إن الصومال، رفضت منذ البداية الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، بخصوص استغلال أحد السواحل لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية عليها.

وأضاف "حسن شيخ" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الصومال، تسعى بكل جهد لحشد دولي من أجل رفض الاتفاقية، من خلال المساعى الدبلوماسية في المنطقة.

ونوه مدير مركز المستقبل للحوار والدراسات، أن أرض الصومال، المنشقة عن جمهورية الصومال، تسعى بأي طريقة للاعتراف بها رسميًا، وكسب العديد من الدول، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم الاعتراف بها.

باحث صومالي مقديشو أرض الصومال الصومال القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: بايدن يفكر فى القطيعة مع نتنياهو بسبب اجتياح رفح

أشرف القدرة: 6 فلسطينيين استشهدوا بمجرد خروجهم من مجمع ناصر الطبى

متحدث الزراعة يكشف فوائد إحياء مشروع الحصر الزراعى والثروة الحيوانية

متحدث الصحة الفلسطينية يكشف تفاصيل استشهاد الطفلة هند والطاقم الطبى (فيديو)

نبيل فهمى: أحداث 7 أكتوبر رد فعل لاحتلال طويل الأمد تجاه الشعب الفلسطينى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار بمدينة "الحسكة" السورية

نبيل فهمى: أى عمل عسكرى إسرائيلى بجنوب غزة سيؤثرعلى العلاقات مع مصر

باحث: الولايات المتحدة مستمرة فى الدعم العسكرى لإسرائيل ولن تغير موقفها

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

قطع للعلاقات وتهديدات أمريكية جديدة.. ماذا حدث بين نتنياهو وبايدن خلف الكواليس؟

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

اقتصاديون يرجحون طرح شهادات ادخار بعائد 30 % قريبًا

وفقا لمعاهدة السلام مع مصر.. هل يجوز لإسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح