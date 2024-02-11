متحدث الزراعة يكشف فوائد إحياء مشروع الحصر الزراعى والثروة الحيوانية

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إحياء مشروع الحصر الزراعي والانتهاء من حصر الثروة الحيوانية، من المشروعات المهمة التي تساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة، تؤدي إلى خدمة الفلاح وتنمية هذا القطاع.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة لنشرة dmc، أن هذا القطاع شهد في الفترات الأخيرة تطورًا كبيرًا وملحوظًا، من خلال زيادة المساحات الزراعية والمنتجة، وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه لإنتاجية أفضل في المستقبل.

ونوه "القرش"، بأن الوزراة تقوم بأعمال الحصر الزراعي، من أجل توقع الإنتاج والكميات المتاحة للتصدير، حيث يتم حصر الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى منظومة كارت الفلاح، والذي يتم تدوين فيه كل عمليات الحصاد الخاصة بكل الأراضي الزراعية.