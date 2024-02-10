السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم حركة فتح: مصر تشكل لنا شريان الحياة ولا ننشغل بتصريحات بايدن

المتحدث باسم حركة
المتحدث باسم حركة فتح

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إننا مؤمنون بدور مصر تجاه الشعب الفلسطيني، وندرك تمامًا الغرض وراء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة.

وأشار "دولة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر وقفت شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي، عندما وقفت بكل جهد ورفضت مخطط التهجير القسري.

ونوه المتحدث باسم حركة فتح بأن مصر تقف دائمًا أمام كل من يريد بشعب فلسطين شرًا، وبالتالي مصر تشكل لنا شريان الحياة وخاصة لقطاع غزة، حيث أصرت على فتح معبر رفح منذ اليوم الأول.

وأكد "دولة" أن الشعب الفلسطيني يثق في مصر بشكل كامل، حيث لا يعنينا ما يقال بحق مصر، فهذا يؤكد أن الدولة المصرية تقوم بدورها تجاه الشعب الفلسطيني.

المتحدث باسم حركة فتح حركة فتح بايدن عن قرب مع أمل الحناوي القاهرة الإخبارية

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