الأحد 11 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية": حزب الله نفَّذ أكثر من 1000 عملية عسكرية منذ 7 أكتوبر

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الإسرائيلية شنَّت قبل قليل، عددًا من الغارات على مدينة "شيحين" جنوب لبنان، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

ونوه "سنجاب"، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلًا سكنيًا، كان يحوي عددًا من أفراد الإسعاف والإنقاذ لضحايا القصف الإسرائيلي، الأمر الذي بث الرعب في نفوس الطواقم الطبية.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحلول السياسية كانت تسير جيدًا، ولكن في النهاية لم تسفر عن أي تقدم لحل دبلوماسي للأزمة في الجنوب اللبناني.

وتابع، أن حزب الله أطلق عددًا من الصواريخ في الجليل الأعلي بإسرائيل، مؤكدًا أن حزب الله نفذ أكثر من 1000 عملية عسكرية تجاه مواقع إسرائيلية منذ الازمة الفلسطينية الراهنة.

حزب الله السابع من أكتوبر القاهرة الإخبارية الجنوب اللبنانى أحمد سنجاب

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