الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إسرائيل لديها نية لتصعيد التوتر فى الجنوب اللبنانى

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن هناك عددا من الأماكن التابعة لحزب الله، تعرضت للقصف الإسرائيلي، خاصة بالقطاع الغربي، وتحديدًا بلدة "حولة".

 

وأشار "سنجاب"، إلى أن العمليات العسكرية مستمرة، وتستهدف البلدات المحسوبة على حزب الله اللبناني، وهذا ما يؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد التوتر في الجنوب اللبناني.

 

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن عددًا من البلدات اللبنانية الجنوبية شهدت، منذ قليل، قصفا إسرائيليا مكثفا سواء قصف مدفعي أو غارات جوية، ربما كانت أشد غارة منذ قليل على بلدة "شحيين"، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

 

ولفت إلى أن عددا من البلدات في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني شهد قصفا إسرائيليا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، ربما عدد الطائرات في السماء اللبنانية اليوم هو الأكبر منذ بداية الأزمة.

أحمد سنجاب حزب الله إسرائيل القطاع القاهرة الإخبارية

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