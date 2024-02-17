السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ28 بالمحليات بتنفيذ 6 دورات تدريبية.. غدًا

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد نشاطًا مكثفًا خلال هذا الأسبوع، وهو الأسبوع التدريبي رقم الـ28 من الخطة التدريبية للمحليات، حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها  189 متدربًا، منها 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، ودورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن دورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of  Data Analysis هي دورة جديدة تنفذ لأول مرة بمركز سقارة خلال أسبوعه الـ28، ويستفيد منها 27 متدربًا من العاملين بوحدات التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن الدورة ستركز على مفهوم تحليل البيانات وأهميته وأنواع التحليل الإحصائي، ودور تحليل البيانات في اتخاذ القرارات والمتغيرات والتوزيعات الاحتمالية، ومفاهيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري، وتحليل الانحرافات والتشتت في البيانات، وكيفية تسطيب برنامج SPSS، ومفهوم بيئة وكيفية إدخال البيانات واستخدام اختبارات الفرضيات في SPSS، والتعامل مع ملفات البيانات، وتحليل التركيبة الاحصائية للبيانات والرسوم البيانية والتصور الأولي للبيانات، استخدام أوامر التجميع والتصنيف، وحساب الإحصائيات الوصفية، ومراجعة أساسيات اختبار الفرضيات، واختبارات الارتباط والتحليل الإحصائي للعلاقات بين المتغيرات، وفحص الفروق بين مجموعات باستخدام تحليل التباين، وفهم مفهوم تحليل الانحدار.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى ان الأسبوع الـ28 يتضمن تنفيذ دورة جديدة بتكليف من القيادة السياسية وهي دورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية ويستفيد منها 30 متدربًا من مديري الإيرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات، وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن المحتوى التدريبي للدورة ستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدات المحلية (المراكز/الأحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة الي التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضًا بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.

التنمية دعم التنمية بصعيد مصر القيادة السياسية البلديات الهولندية التنمية المحلية سقارة المخلفات البلدية الصلبة

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